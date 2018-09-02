Моуринью: Второе место в прошлом сезоне было одним из моих величайших достижений

«Я главный тренер одного из величайших клубов в мире. Но при этом я один из величайших тренеров в мире», — заявил португалец.



На вопрос, будет ли Моуринью великим тренером, если не выиграет чемпионат Англии с «Ман Юнайтед», Жозе ответил: «Конечно».



«Вы когда-нибудь тратили время на чтение философа Гегеля? Он сказал: “Истина в самой сути, только там её надо искать”.



Вы задавали тот же вопрос тренеру, который финишировал в премьер-лиге третьим, четвёртым или пятым?».



На это Моуринью сообщили, что такой же вопрос задавали Юргену Клоппу.