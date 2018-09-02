Моуринью: Второе место в прошлом сезоне было одним из моих величайших достижений
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал
«Я главный тренер одного из величайших клубов в мире. Но при этом я один из величайших тренеров в мире», — заявил португалец.
На вопрос, будет ли Моуринью великим тренером, если не выиграет чемпионат Англии с «Ман Юнайтед», Жозе ответил: «Конечно».
«Вы
Вы задавали тот же вопрос тренеру, который финишировал в
На это Моуринью сообщили, что такой же вопрос задавали Юргену Клоппу.
«Он ничего не выигрывал в еврокубках. Это его проблема.
Я добился большого успеха в прошлом сезоне, а вы не хотите это признавать. Два года назад мы выиграли Лигу Европы, это фантастический успех. Это наш уровень. Мы последние в Англии, кто выигрывал еврокубок.
Я выиграл 8 титулов. Я единственный тренер, побеждавший в Италии, Испании и Англии.
И это не маленькие титулы, это настоящие титулы. И второе место в прошлом сезоне было одним из моих величайших достижений», — цитирует Моуринью BBC.