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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью: Второе место в прошлом сезоне было одним из моих величайших достижений

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал пресс-конференцию перед матчем 4-го тура с «Бернли».

Источник: AFP 2018

«Я главный тренер одного из величайших клубов в мире. Но при этом я один из величайших тренеров в мире», — заявил португалец.

На вопрос, будет ли Моуринью великим тренером, если не выиграет чемпионат Англии с «Ман Юнайтед», Жозе ответил: «Конечно».

«Вы когда-нибудь тратили время на чтение философа Гегеля? Он сказал: “Истина в самой сути, только там её надо искать”.

Вы задавали тот же вопрос тренеру, который финишировал в премьер-лиге третьим, четвёртым или пятым?».

На это Моуринью сообщили, что такой же вопрос задавали Юргену Клоппу.

«Он ничего не выигрывал в еврокубках. Это его проблема.

Я добился большого успеха в прошлом сезоне, а вы не хотите это признавать. Два года назад мы выиграли Лигу Европы, это фантастический успех. Это наш уровень. Мы последние в Англии, кто выигрывал еврокубок.

Я выиграл 8 титулов. Я единственный тренер, побеждавший в Италии, Испании и Англии.

И это не маленькие титулы, это настоящие титулы. И второе место в прошлом сезоне было одним из моих величайших достижений», — цитирует Моуринью BBC.

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