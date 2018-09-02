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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Она увидела дыру в моей ауре». Футболисту помогла ведьма

Нигерийский игрок «Брайтона» Леон Балогун рассказал, как поход к ведьме помог его карьере.

Источник: РИА "Новости"

«У меня было много проблем с травмами, так что моя сестра сказала: «Слушай, я знаю одну женщину, которая читает ауры.

Я подумал, что стоит попробовать. Она спросила про моё правое плечо, не было ли там травм. Я подумал: как она догадалась об этом? А женщина ответила, что видит быту в моей ауре на этом месте.

Я показал ей свой шрам там, и оказалось, что через это место в меня входит плохая энергия.

Затем женщина спросила, не умирал ли у меня кто-то из близких 5 лет назад. Тут я стал воспринимать все всерьёз, ведь примерно тогда умерла моя бабушка.

Потом эта женщина посоветовала мне отправиться в Нигерию и восстановить связи со страной. И когда меня вызвали в сборную, эта связь была восстановлена. С тех пор все пошло хорошо», — рассказал футболист.

Балогун ездил на чемпионат мира в составе сборной Нигерии, а летом перешел из «Майнца» в «Брайтон».

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