«Она увидела дыру в моей ауре». Футболисту помогла ведьма

«У меня было много проблем с травмами, так что моя сестра сказала: «Слушай, я знаю одну женщину, которая читает ауры.



Я подумал, что стоит попробовать. Она спросила про моё правое плечо, не было ли там травм. Я подумал: как она догадалась об этом? А женщина ответила, что видит быту в моей ауре на этом месте.



Я показал ей свой шрам там, и оказалось, что через это место в меня входит плохая энергия.



Затем женщина спросила, не умирал ли у меня кто-то из близких 5 лет назад. Тут я стал воспринимать все всерьёз, ведь примерно тогда умерла моя бабушка.



Потом эта женщина посоветовала мне отправиться в Нигерию и восстановить связи со страной. И когда меня вызвали в сборную, эта связь была восстановлена. С тех пор все пошло хорошо», — рассказал футболист.