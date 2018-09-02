«Она увидела дыру в моей ауре». Футболисту помогла ведьма
Нигерийский игрок «Брайтона» Леон Балогун рассказал, как поход к ведьме помог его карьере.
Нигерийский игрок «Брайтона» Леон Балогун рассказал, как поход к ведьме помог его карьере.
«У меня было много проблем с травмами, так что моя сестра сказала: «Слушай, я знаю одну женщину, которая читает ауры.
Я подумал, что стоит попробовать. Она спросила про моё правое плечо, не было ли там травм. Я подумал: как она догадалась об этом? А женщина ответила, что видит быту в моей ауре на этом месте.
Я показал ей свой шрам там, и оказалось, что через это место в меня входит плохая энергия.
Затем женщина спросила, не умирал ли у меня
Потом эта женщина посоветовала мне отправиться в Нигерию и восстановить связи со страной. И когда меня вызвали в сборную, эта связь была восстановлена. С тех пор все пошло хорошо», — рассказал футболист.
Балогун ездил на чемпионат мира в составе сборной Нигерии, а летом перешел из «Майнца» в «Брайтон».