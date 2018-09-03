Кариус допустил результативную ошибку в дебютном матче за «Бешикташ»
Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус ошибся в первом матче за новую команду.
Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус ошибся в первом матче за новую команду.
В игре с «Бусаспором» немецкий голкипер в конце встречи не решился сыграть на выходе и пропустил в итоге гол. Матч завершился вничью — 1:1.
Отметим, что ранее в этой игре Кариус спас команду при выходе один на один.
Кариус перешел в «Бешикташ» из «Ливерпуля» на правах аренды до конца сезона-2019/20. Немецкий вратарь дважды грубо ошибся в финале Лиги чемпионов, после этого английский клуб решил с ним расстаться.
«Бешикташ» набрал 7 очков в 4 матчах чемпионата Турции и занимает в таблице 7-е место.