Скоулз сыграл за команду из 11-й лиги Англии
Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сыграл в любительской лиге. 1 сентября 43-летний футболист вышел в составе команды «Ройтон Таун» в
Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сыграл в любительской лиге. 1 сентября 43-летний футболист вышел в составе команды «Ройтон Таун» в
За «Ройтон Таун» играет сын Скоулза Аррон. Команде не хватало игроков на матч со «Стокпорт Джорджианс», и Пол вызвался им помочь. Скоулз сыгал под своим любимым 8-м номером.
Несмотря на присутствие на поле 11-кратного чемпиона Англии, «Ройтон Таун» уступил 0:1. В
Скоулз завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Сейчас он является экспертом канала beIN SPORTS.