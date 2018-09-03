Скоулз сыграл за команду из 11-й лиги Англии

За «Ройтон Таун» играет сын Скоулза Аррон. Команде не хватало игроков на матч со «Стокпорт Джорджианс», и Пол вызвался им помочь. Скоулз сыгал под своим любимым 8-м номером.

Несмотря на присутствие на поле 11-кратного чемпиона Англии, «Ройтон Таун» уступил 0:1. В премьер-лиге Манчестера команда идет на 4-м месте.



Скоулз завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Сейчас он является экспертом канала beIN SPORTS.