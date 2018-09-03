В чемпионшипе Шотландии судьи не засчитали гол, хотя мяч попал в сетку ворот

Нападающий Крис Дулан пробил по воротам после розыгрыша углового, мяч попал в перекладину, затем в боковую сетку ворот и вылетел в поле. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию ворот и не засчитали гол.

На скриншоте отчетливо видно, что гол был забит по правилам. Но споры футболистов «Партика» с арбитрами ни к чему не привели.