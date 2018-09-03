В чемпионшипе Шотландии судьи не засчитали гол, хотя мяч попал в сетку ворот
Курьезный случай произошел в Шотландии во время матча чемпионшипа «Партик Тисл» — «Гринок Мортон».
Курьезный случай произошел в Шотландии во время матча чемпионшипа «Партик Тисл» — «Гринок Мортон».
Нападающий Крис Дулан пробил по воротам после розыгрыша углового, мяч попал в перекладину, затем в боковую сетку ворот и вылетел в поле. Судьи посчитали, что мяч не пересек линию ворот и не засчитали гол.
На скриншоте отчетливо видно, что гол был забит по правилам. Но споры футболистов «Партика» с арбитрами ни к чему не привели.
Интересно, что после «гола» игрок «Гринок Мортона» с досады выбил мяч в аут. Но при возобновлении игры судья назначил свободный в сторону ворот «Партика». Футболисты «Гринока» все же в духе fair play отдали мяч хозяевам.
К моменту спорного гола «Партик» уже вел 1:0, встреча в итоге так и завершилась. Ошибка судей не повлияла на итоговый результат.
Один из болельщиков написал в твиттере, что