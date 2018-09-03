Рауль выиграл первый титул в тренерской карьере
Легенда «Реала» Рауль Гонсалес завоевал первый трофей в качестве тренера.
Легенда «Реала» Рауль Гонсалес завоевал первый трофей в качестве тренера.
2 сентября его команда из академии «Мадрида» в возрасте до 16 лет обыграла сверстников из «Барселоны» в финале Кубка
41-летний Рауль принял команду в конце августа. Чтобы получить профессиональную тренерскую лицензию, ему нужно год работать с юношеской командой.
Рауль играл за основную команду «Реала» с 1994 года по 2010. За это время испанец выиграл 6 чемпионатов Испании и три раза Лигу чемпионов.
Бывший одноклубник Рауля Хаби Алонсо также начал учиться на тренера. Сейчас он работает с командой академии «Реала» до 14 лет.