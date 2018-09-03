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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Рауль выиграл первый титул в тренерской карьере

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес завоевал первый трофей в качестве тренера.

Источник: Reuters

2 сентября его команда из академии «Мадрида» в возрасте до 16 лет обыграла сверстников из «Барселоны» в финале Кубка Сан-Габриэля со счетом 2:0.

41-летний Рауль принял команду в конце августа. Чтобы получить профессиональную тренерскую лицензию, ему нужно год работать с юношеской командой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рауль играл за основную команду «Реала» с 1994 года по 2010. За это время испанец выиграл 6 чемпионатов Испании и три раза Лигу чемпионов.

Бывший одноклубник Рауля Хаби Алонсо также начал учиться на тренера. Сейчас он работает с командой академии «Реала» до 14 лет.

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