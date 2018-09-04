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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Атлетико» о невключении Гризманна в тройку лучших по версии ФИФА: «Без слов»

«Атлетико» выразил недовольство непопаданием форварда Антуана Гризманна в список трех лучших претендентов на приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

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Источник: AFP 2018

Француза опередили Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

«Без слов», — так клуб подписал фото с Гризманном и тремя кубками.

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В прошлом сезоне Гризманн выиграл с командой Лигу Европы, став лучшим игроком турнира: он забил 6 голов в 8 матчах, включая два мяча в финале. В чемпионате Испании «Атлетико» занял второе место, опередив «Реал».

В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира, он забил на ЧМ 4 гола и был признан третьим лучшим игроком турнира.

Начиная с января этого года француз принял участие в 32 голах во всех турнирах. Перед началом нового сезона «Атлетико» победил «Реал» в Суперкубке УЕФА.

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