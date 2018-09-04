«Атлетико» о невключении Гризманна в тройку лучших по версии ФИФА: «Без слов»
«Атлетико» выразил недовольство непопаданием форварда Антуана Гризманна в список трех лучших претендентов на приз лучшему игроку года по версии ФИФА.
«Атлетико» выразил недовольство непопаданием форварда Антуана Гризманна в список трех лучших претендентов на приз лучшему игроку года по версии ФИФА.
Француза опередили Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
«Без слов», — так клуб подписал фото с Гризманном и тремя кубками.
В прошлом сезоне Гризманн выиграл с командой Лигу Европы, став лучшим игроком турнира: он забил 6 голов в 8 матчах, включая два мяча в финале. В чемпионате Испании «Атлетико» занял второе место, опередив «Реал».
В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира, он забил на ЧМ 4 гола и был признан третьим лучшим игроком турнира.
Начиная с января этого года француз принял участие в 32 голах во всех турнирах. Перед началом нового сезона «Атлетико» победил «Реал» в Суперкубке УЕФА.