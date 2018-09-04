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12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси: Не вижу себя футболистом в 40 лет

Лидер «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как относится к поражениям и планирует ли играть до 40 лет.

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Источник: AP 2018

«С тех пор как родился мой первый сын, я стараюсь смотреть на это иначе, но я все еще тяжело переживаю поражения. В такие моменты мне трудно оставаться позитивным. Чтобы поговорить со мной об этом, нужно подождать несколько дней.

Я люблю побеждать во всем. Иногда я позволяю выиграть своим детям.

Не вижу себя футболистом в 40 лет. Пока еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры», — цитирует 31-летнего Месси Marca.

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