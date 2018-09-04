Месси: Не вижу себя футболистом в 40 лет

«С тех пор как родился мой первый сын, я стараюсь смотреть на это иначе, но я все еще тяжело переживаю поражения. В такие моменты мне трудно оставаться позитивным. Чтобы поговорить со мной об этом, нужно подождать несколько дней.



Я люблю побеждать во всем. Иногда я позволяю выиграть своим детям.



Не вижу себя футболистом в 40 лет. Пока еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры», — цитирует 31-летнего Месси Marca.