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12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Дани Алвес поменял номер на 13 в честь Загалло

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал, почему этим летом взял в клубе 13-й номер вместо 32-го.

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Источник: Reuters

«Мне всегда нравилось менять номера, оказывать уважение людям, которые вдохновляли меня, многое значили для меня. В этот раз я взял номер в честь незабываемого Старого волка Загалло. Всегда считал, что такие памятные жесты надо совершать еще при жизни человека.

Человек, который столько сделал для нашего футбола, который знает, как тяжело дается успех в футболе, который поддерживает других футболистов, всегда будет вызывать у меня уважение и восхищение», — написал Алвес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алвес сейчас восстанавливается от травмы, которую получил перед ЧМ-2018. Возвращение бразильца в строй ожидается через несколько недель.

Марио Загалло — 4-кратный чемпион мира: дважды как игрок, один раз как главный тренер и один раз как помощник тренера.

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