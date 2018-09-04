Дани Алвес поменял номер на 13 в честь Загалло

«Мне всегда нравилось менять номера, оказывать уважение людям, которые вдохновляли меня, многое значили для меня. В этот раз я взял номер в честь незабываемого Старого волка Загалло. Всегда считал, что такие памятные жесты надо совершать еще при жизни человека.



Человек, который столько сделал для нашего футбола, который знает, как тяжело дается успех в футболе, который поддерживает других футболистов, всегда будет вызывать у меня уважение и восхищение», — написал Алвес.