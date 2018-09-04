Матч «Реал Солт Лейк» — «Гэлакси» прервался из-за появления на поле утки
Игра чемпионата МЛС между «Реал Солт Лейк» и «Лос-Анджелес Гэлакси» прервалась на несколько минут в первом тайме — на поле прилетела утка.
Игра чемпионата МЛС между «Реал Солт Лейк» и «Лос-Анджелес Гэлакси» прервалась на несколько минут в первом тайме — на поле прилетела утка.
На 33-й минуте хозяева собирались подавать угловой, как рядом с флажком увидели птицу. Утка не собиралась покидать поле, поэтому ловить ее пришли 4 сотрудника службы безопасности. Общими усилиями им удалось прогнать утку с поля.
Пауза в игре возникла при счете 1:1. После этого хозяева забили еще 5 голов и разгромили команду Златана Ибрагимовича 6:2.