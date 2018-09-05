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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Атлетико» напечатал на третьей форме площадь в Мадриде с фонтаном Нептуна

Мадридский «Атлетико» представил необычную третью форму команды на сезон-2018/19.

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Источник: AFP 2018

Вдохновением для дизайнеров Nike послужил фонтан Нептуна в столице Испании — в этом месте обычно празднуют успехи своей команды болельщики «Атлетико».

Футболка выполнена в голубом и оранжевых цветах: первый символизирует воду, льющуюся из фонтана, второй — солнце, отражающееся в фонтане.

На самой футболке при этом напечатан снимок с воздуха площади Кановас-дель-Кастильо, главным украшением которой является фонтан Нептуна.

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