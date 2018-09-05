«Атлетико» напечатал на третьей форме площадь в Мадриде с фонтаном Нептуна
Мадридский «Атлетико» представил необычную третью форму команды на сезон-2018/19.
Мадридский «Атлетико» представил необычную третью форму команды на сезон-2018/19.
Вдохновением для дизайнеров Nike послужил фонтан Нептуна в столице Испании — в этом месте обычно празднуют успехи своей команды болельщики «Атлетико».
Футболка выполнена в голубом и оранжевых цветах: первый символизирует воду, льющуюся из фонтана, второй — солнце, отражающееся в фонтане.
На самой футболке при этом напечатан снимок с воздуха площади