«Атлетико» напечатал на третьей форме площадь в Мадриде с фонтаном Нептуна

Вдохновением для дизайнеров Nike послужил фонтан Нептуна в столице Испании — в этом месте обычно празднуют успехи своей команды болельщики «Атлетико».



Футболка выполнена в голубом и оранжевых цветах: первый символизирует воду, льющуюся из фонтана, второй — солнце, отражающееся в фонтане.



На самой футболке при этом напечатан снимок с воздуха площади Кановас-дель-Кастильо, главным украшением которой является фонтан Нептуна.