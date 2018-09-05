Люк Шоу: Три года назад я был близок к тому, чтобы потерять ногу

Три года назад в сентябре «Ман Юнайтед» играл с ПСВ в Лиге чемпионов. Шоу, самый дорогой тинейджер на тот момент в мире, после подката игрока голландцев Эктора Морено получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги.



Англичанина унесли с поля на носилках и отправили в местный госпиталь на операцию. «МЮ» рассматривал вариант с перелетом игрока на родину, но голландские врачи обнаружили в ноге два тромба, из-за чего потребовалась еще одна операция.



«Я был близок к тому, чтобы потерять ногу, но узнал я об этом только 6 месяцев спустя, когда врач сказал мне. Если бы я сразу полетел на самолете в Англию, то, скорее всего, лишился бы ноги из-за тромбов. У меня остались два шрама на ноге, когда ногу разрезали, чтобы удалить их. Много было сложностей с этой ногой, но теперь она чувствует себя так же хорошо, как до перелома.



Период восстановления был сложный. Иногда я думал вообще закончить футбольную карьеру. Реабилитация была долгой, приходилось делать одни и те же вещи каждый день. Это угнетало, но я все же справился.



Друзья и семья помогали мне. Сильно помог и психолог, я до сих пор хожу к нему. Он стал моим другом, помогает мне быть лучше, мне нравится работать с ним», — рассказал Шоу.