Неймар отпраздновал гол на тренировке в стиле Роналду
Форвард «ПСЖ» Неймар отметил красивый гол на тренировке сборной Бразилии, повторив любимый жест Криштиану Роналду.
Форвард «ПСЖ» Неймар отметил красивый гол на тренировке сборной Бразилии, повторив любимый жест Криштиану Роналду.
Бразилец попал в девятку. после чего побежал вокруг партнеров по сборной, а в конце подпрыгнул в стиле португальца.
В чемпионате Франции Неймар забил 4 гола и отдал 1 передачу в 4 матчах. Один из мячей нападающий отпраздновал, потроллив болельщиков «Нима».