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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар отпраздновал гол на тренировке в стиле Роналду

Форвард «ПСЖ» Неймар отметил красивый гол на тренировке сборной Бразилии, повторив любимый жест Криштиану Роналду.

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Источник: Reuters


Бразилец попал в девятку. после чего побежал вокруг партнеров по сборной, а в конце подпрыгнул в стиле португальца.

Во время загрузки произошла ошибка.

В чемпионате Франции Неймар забил 4 гола и отдал 1 передачу в 4 матчах. Один из мячей нападающий отпраздновал, потроллив болельщиков «Нима».

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