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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба выстриг на голове знак бесконечности

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал новую прическу во время перерыва на матчи сборных.

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Источник: Reuters

Француз выстриг на голове знак бесконечности и выложил фото в сторис своего инстаграма.

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За склонность Погба к экстравагантным прическам раньше часто критиковали. Перед чемпионатом главный тренер сборной Дании Аге Харейде заявил, что француз несерьезно относится к футболу.

«Погба играл против “Ман Сити”, и его волосы были раскрашены в голубой и белый цвет. Может, против нас он выйдет с красно-белой раскраской? Он что, думает только о своей прическе?» — сказал тогда Харейде.

В чемпионате Англии команда Погба набрала 6 очков в 4 турах. Француз забил два гола с пенальти, в последней перед перерывом игре с «Бернли» вратарь Джо Харт отразил удар Погба с 11-метровой отметки.

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