Погба выстриг на голове знак бесконечности

За склонность Погба к экстравагантным прическам раньше часто критиковали. Перед чемпионатом главный тренер сборной Дании Аге Харейде заявил, что француз несерьезно относится к футболу.



«Погба играл против “Ман Сити”, и его волосы были раскрашены в голубой и белый цвет. Может, против нас он выйдет с красно-белой раскраской? Он что, думает только о своей прическе?» — сказал тогда Харейде.



В чемпионате Англии команда Погба набрала 6 очков в 4 турах. Француз забил два гола с пенальти, в последней перед перерывом игре с «Бернли» вратарь Джо Харт отразил удар Погба с 11-метровой отметки.