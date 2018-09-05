Погба выстриг на голове знак бесконечности
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал новую прическу во время перерыва на матчи сборных.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал новую прическу во время перерыва на матчи сборных.
Француз выстриг на голове знак бесконечности и выложил фото в сторис своего инстаграма.
За склонность Погба к экстравагантным прическам раньше часто критиковали. Перед чемпионатом главный тренер сборной Дании Аге Харейде заявил, что француз несерьезно относится к футболу.
«Погба играл против “Ман Сити”, и его волосы были раскрашены в голубой и белый цвет. Может, против нас он выйдет с
В чемпионате Англии команда Погба набрала 6 очков в 4 турах. Француз забил два гола с пенальти, в последней перед перерывом игре с «Бернли» вратарь Джо Харт отразил удар Погба с 11-метровой отметки.