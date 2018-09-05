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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Каррик выпустит в октябре автобиографию

Знаменитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик рассказал, что 18 октября выйдет его автобиография «Между линиями» (Between The Lines).

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Источник: РИА "Новости"
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Все средства от продажи книги пойдут в фонд Майкла Каррика, который занимается помощью детям и поддерживает их начинания.

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Каррик играл за «Ман Юнайтед» с 2006 по 2018 год. Этим летом он завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью.

Вместе с «МЮ» Карри 5 раз становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов в 2008 году.

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