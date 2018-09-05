Каррик выпустит в октябре автобиографию

Все средства от продажи книги пойдут в фонд Майкла Каррика, который занимается помощью детям и поддерживает их начинания.

Каррик играл за «Ман Юнайтед» с 2006 по 2018 год. Этим летом он завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью.



Вместе с «МЮ» Карри 5 раз становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов в 2008 году.