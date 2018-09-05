Каррик выпустит в октябре автобиографию
Знаменитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик рассказал, что 18 октября выйдет его автобиография «Между линиями» (Between The Lines).
Знаменитый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик рассказал, что 18 октября выйдет его автобиография «Между линиями» (Between The Lines).
Все средства от продажи книги пойдут в фонд Майкла Каррика, который занимается помощью детям и поддерживает их начинания.
Каррик играл за «Ман Юнайтед» с 2006 по 2018 год. Этим летом он завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью.
Вместе с «МЮ» Карри 5 раз становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов в 2008 году.