Линекер: Если бы выбирали лучшего футболиста, то Месси бы выигрывал каждый год

Линекер ответил на заметку журналиста The Times Оливера Кея, который задался вопросом о невключении аргентинца в трио лучших.
«Барселона» сделала дубль во многом благодаря Месси. Он забивает по голу в каждом матче, а его игра дарит радость.
Результаты матчей плей-офф всегда непоказательны.
Опять же, если бы выбирали лучшего футболиста, то Месси бы выигрывал каждый год", — написал Линекер.
Месси забил в прошлом сезоне 45 голов во всех турнирах, выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании.
В число главных претендентов на звание лучшего футболиста года вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).