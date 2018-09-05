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19:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Линекер: Если бы выбирали лучшего футболиста, то Месси бы выигрывал каждый год

Известный в прошлом футболист «Лестера», «Барселоны» и «Тоттенхэма» Гари Линекер отреагировал на непопадание Лионеля Месси в тройку лучших игроков года в голосовании ФИФА.

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Источник: AP 2018

Линекер ответил на заметку журналиста The Times Оливера Кея, который задался вопросом о невключении аргентинца в трио лучших.

«Барселона» сделала дубль во многом благодаря Месси. Он забивает по голу в каждом матче, а его игра дарит радость.

Результаты матчей плей-офф всегда непоказательны.

Опять же, если бы выбирали лучшего футболиста, то Месси бы выигрывал каждый год", — написал Линекер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси забил в прошлом сезоне 45 голов во всех турнирах, выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании.

В число главных претендентов на звание лучшего футболиста года вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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