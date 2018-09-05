Линекер: Если бы выбирали лучшего футболиста, то Месси бы выигрывал каждый год

Линекер ответил на заметку журналиста The Times Оливера Кея, который задался вопросом о невключении аргентинца в трио лучших.



«Барселона» сделала дубль во многом благодаря Месси. Он забивает по голу в каждом матче, а его игра дарит радость.



Результаты матчей плей-офф всегда непоказательны.



Опять же, если бы выбирали лучшего футболиста, то Месси бы выигрывал каждый год", — написал Линекер.