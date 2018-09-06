Болельщик «Лидса» сделал тату с Бьелсой
Райан Филдхаус, болеющий за «Лидс» показал в своем твиттере татуировку с новым главным тренером команды Марсело Бьелсой.
Райан Филдхаус, болеющий за «Лидс» показал в своем твиттере татуировку с новым главным тренером команды Марсело Бьелсой.
Рисунок сделан на руке, аргентинец изображен в классическом образе: сидящим на бочке.
«Люблю Лидс Юнайтед», и, как и Бьелса, я тоже немного El Loco (сумасшедший)", — написал о себе в твиттере Филдхаус.
Ранее в честь Бьелсы другой болельщик «Лидса» написал песню.
После 6 туров «Лидс» идет на первом месте в чемпионшипе. При этом команда вылетела из Кубка лиги, проиграв «Престону».