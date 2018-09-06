Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Грузия
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Перу
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Лидса» сделал тату с Бьелсой

Райан Филдхаус, болеющий за «Лидс» показал в своем твиттере татуировку с новым главным тренером команды Марсело Бьелсой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Рисунок сделан на руке, аргентинец изображен в классическом образе: сидящим на бочке.

«Люблю Лидс Юнайтед», и, как и Бьелса, я тоже немного El Loco (сумасшедший)", — написал о себе в твиттере Филдхаус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в честь Бьелсы другой болельщик «Лидса» написал песню.

После 6 туров «Лидс» идет на первом месте в чемпионшипе. При этом команда вылетела из Кубка лиги, проиграв «Престону».

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен турнир
Португалия без Роналду. Почему сборная сыграет без капитана
«Авангарду» и «Салавату» пора остановиться. Интриги дня КХЛ
Международный союз биатлонистов решит судьбу России
Нобоа рассказал о сроках возвращения на поле
Абакумова признала факт употребления допинга
Евгения Медведева временно вернулась в Россию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь