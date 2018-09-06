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14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» потратит на зарплаты игроков рекордные 300 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» в сентябре раскроет данные финансового отчета, ожидается, что клуб подтвердит расходы на зарплаты игроков в размере 300 млн фунтов.

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Источник: Reuters

Год назад «МЮ» первым в мире довел размер зарплатного фонда до 250 млн фунтов. Подписание Алексиса Санчеса (с зарплатой 505 тысяч фунтов в неделю) и попадание в Лигу чемпионов доведут его до 300 млн.

Игроки «Ман Юнайтед» получат прибавку к зарплатам из-за выступления в Лиге чемпионов.

Год назад клуб сообщил, что его доходы составили 581 млн фунтов — это первое место в рейтинге Deloitte. Ожидается, что в этом году доходы «МЮ» будут примерно на том же уровне.

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