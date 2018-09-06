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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Крауч продал «Астон Мартин» спустя неделю после покупки — все из-за взгляда Роя Кина

Форвард «Сток Сити» Питер Крауч рассказал об одном эпизоде своей биографии. Экс-игрок сборной Англии пришел в гости на радио BBC в программу Afternoon Edition, чтобы прорекламировать свою книгу «How to Be a Footballer».

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Источник: РИА "Новости"

«Тогда я играл за “Ливерпуль” и сборную Англии. Поэтому пересел с “Рено Меган” на “Астон Мартин”. Но я сразу понял, что это не мое. В нее было сложно заходить. да и внутри было некомфортно.

Как-то я остановился на светофоре рядом с Роем Кином. Окно опущено, рука торчит из машины. на мне темные очки. И тут Рой посмотрел на меня так, как он иногда смотрит на людей. И тут я почувствовал себя таким маленьким — как никогда…

Кин посмотрел на меня с таким отвращением… Не уверен, что он тогда узнал меня, но все равно спасибо ему. Я посмотрел на себя в зеркало — и продал машину в ту же неделю. Не мой автомобиль», — сообщил Крауч.

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