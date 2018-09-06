Крауч продал «Астон Мартин» спустя неделю после покупки — все из-за взгляда Роя Кина

«Тогда я играл за “Ливерпуль” и сборную Англии. Поэтому пересел с “Рено Меган” на “Астон Мартин”. Но я сразу понял, что это не мое. В нее было сложно заходить. да и внутри было некомфортно.



Как-то я остановился на светофоре рядом с Роем Кином. Окно опущено, рука торчит из машины. на мне темные очки. И тут Рой посмотрел на меня так, как он иногда смотрит на людей. И тут я почувствовал себя таким маленьким — как никогда…



Кин посмотрел на меня с таким отвращением… Не уверен, что он тогда узнал меня, но все равно спасибо ему. Я посмотрел на себя в зеркало — и продал машину в ту же неделю. Не мой автомобиль», — сообщил Крауч.