Крауч продал «Астон Мартин» спустя неделю после покупки — все из-за взгляда Роя Кина
Форвард «Сток Сити» Питер Крауч рассказал об одном эпизоде своей биографии.
Форвард «Сток Сити» Питер Крауч рассказал об одном эпизоде своей биографии.
«Тогда я играл за “Ливерпуль” и сборную Англии. Поэтому пересел с “Рено Меган” на “Астон Мартин”. Но я сразу понял, что это не мое. В нее было сложно заходить. да и внутри было некомфортно.
Кин посмотрел на меня с таким отвращением… Не уверен, что он тогда узнал меня, но все равно спасибо ему. Я посмотрел на себя в зеркало — и продал машину в ту же неделю. Не мой автомобиль», — сообщил Крауч.