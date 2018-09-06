Алексис Санчес объявил о расставании с девушкой через инстаграм
Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес сообщил, что разошелся со своей подругой Майте Родригес. Чилиец опубликовал
Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес сообщил, что разошелся со своей подругой Майте Родригес. Чилиец опубликовал
Короткий ролик под песню Sia «Helium» содержит фотографии пары и специальный текст.
«Желаю тебе всего наилучшего, было здорово встретить тебя и разделить с тобой прекрасные моменты, но мы решили, что дальше каждый должен сам идти к своим мечтам.
Обычно я так не делаю, но прошу уважения от каждого, кто будет высказываться, потому что у всех есть семьи и дети», — написал Санчес.