Алексис Санчес объявил о расставании с девушкой через инстаграм

Короткий ролик под песню Sia «Helium» содержит фотографии пары и специальный текст.



«Желаю тебе всего наилучшего, было здорово встретить тебя и разделить с тобой прекрасные моменты, но мы решили, что дальше каждый должен сам идти к своим мечтам.



Обычно я так не делаю, но прошу уважения от каждого, кто будет высказываться, потому что у всех есть семьи и дети», — написал Санчес.