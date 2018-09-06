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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексис Санчес объявил о расставании с девушкой через инстаграм

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес сообщил, что разошелся со своей подругой Майте Родригес. Чилиец опубликовал трибьют-видео в инстаграме.

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Источник: РИА "Новости"

Короткий ролик под песню Sia «Helium» содержит фотографии пары и специальный текст.

«Желаю тебе всего наилучшего, было здорово встретить тебя и разделить с тобой прекрасные моменты, но мы решили, что дальше каждый должен сам идти к своим мечтам.

Обычно я так не делаю, но прошу уважения от каждого, кто будет высказываться, потому что у всех есть семьи и дети», — написал Санчес.

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