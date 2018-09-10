TMZ: Памела Андерсон рассталась с защитником сборной Франции Рами
TMZ сообщил, что известная актриса Памела Андерсон и защитник «Марселя» и сборной Франции Адиль Рами расстались.
TMZ сообщил, что известная актриса Памела Андерсон и защитник «Марселя» и сборной Франции Адиль Рами расстались.
По информации источника, 32-летний футболист сделал предложение и подарил своей 51-летней избраннице кольцо, но та отказалась выходить замуж и решила расстаться с Рами.
Памела Андерсон посчитала, что
Андерсон приезжала на матчи сборной Франции во время чемпионата мира в России. Сам Рами не выходил на поле в играх ЧМ, но у игроков сборной была традиция трогать его за усы перед матчами.