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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

TMZ: Памела Андерсон рассталась с защитником сборной Франции Рами

TMZ сообщил, что известная актриса Памела Андерсон и защитник «Марселя» и сборной Франции Адиль Рами расстались.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 32-летний футболист сделал предложение и подарил своей 51-летней избраннице кольцо, но та отказалась выходить замуж и решила расстаться с Рами.

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Памела Андерсон посчитала, что из-за нее игрок редко видится со своими детьми. Рами — отец двух близняшек, родившихся в 2016 году от его предыдущей девушки Сидони Бьемон.

Андерсон приезжала на матчи сборной Франции во время чемпионата мира в России. Сам Рами не выходил на поле в играх ЧМ, но у игроков сборной была традиция трогать его за усы перед матчами.

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