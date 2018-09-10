TMZ: Памела Андерсон рассталась с защитником сборной Франции Рами

По информации источника, 32-летний футболист сделал предложение и подарил своей 51-летней избраннице кольцо, но та отказалась выходить замуж и решила расстаться с Рами.

Памела Андерсон посчитала, что из-за нее игрок редко видится со своими детьми. Рами — отец двух близняшек, родившихся в 2016 году от его предыдущей девушки Сидони Бьемон.



Андерсон приезжала на матчи сборной Франции во время чемпионата мира в России. Сам Рами не выходил на поле в играх ЧМ, но у игроков сборной была традиция трогать его за усы перед матчами.