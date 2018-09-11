Месси провел перерыв на матчи сборных с семьей (фото)
Форвард Лионель Месси остался в Барселоне во время международного перерыва.
Форвард Лионель Месси остался в Барселоне во время международного перерыва.
31-летний аргентинец провел перерыв на матчи сборных с женой Антонеллой и сыновьями Тиаго, Матео и Чиро.
Месси не завершал карьеру в сборной Аргентины, но решил взять паузу после матчей ЧМ-2018, где команда проиграла Франции в 1/8 финала.
Без Месси Аргентина спокойно разобралась в товарищеском матче с Гватемалой — 3:0, а сегодня встретится с Колумбией.