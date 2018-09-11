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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси провел перерыв на матчи сборных с семьей (фото)

Форвард Лионель Месси остался в Барселоне во время международного перерыва.

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Источник: Reuters

31-летний аргентинец провел перерыв на матчи сборных с женой Антонеллой и сыновьями Тиаго, Матео и Чиро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси не завершал карьеру в сборной Аргентины, но решил взять паузу после матчей ЧМ-2018, где команда проиграла Франции в 1/8 финала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без Месси Аргентина спокойно разобралась в товарищеском матче с Гватемалой — 3:0, а сегодня встретится с Колумбией.

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