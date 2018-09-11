Марадона — о наркотиках: Я поборол свою болезнь 15 лет назад

«Я сделал много ошибок в своей жизни, сейчас я беру на себя за это ответственность. Я поборол свою болезнь 15 лет назад.



Я объяснял детям, что, когда я принимал наркотики, я шел назад, а футболист должен двигаться вперед. Я прекратил все это — благодаря моим дочерям/



Хочу дать «Дорадос» то, что я потерял, когда был болен. Я был болен 14 лет. Теперь я хочу видеть солнце, а ночью ложиться спать. Раньше я не ложился спать, даже не знал, где подушка. Поэтому я принял предложение от «Дорадос», — сообщил Марадона.