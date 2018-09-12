«Тоттенхэм» оштрафует Льориса на 300 тысяч фунтов за вождение в пьяном виде

При этом «Тоттенхэм» оставит Льориса капитаном команды.



В суде стали известны подробности произошедшего с вратарем «Сперс». Льорис был арестован ранним утром 20 августа после вечеринки в Мэйфэйре с Лораном Косьелни и Оливье Жиру. Голкипер проехал на красный свет и был задержан. В его «Порше» были следы рвоты.



Количество алкоголя в крови француза превышало допустимую норму в два раза. Суду сообщили, что он не мог стоять прямо, а его речь была несвязной.



Льорис уже оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишился прав на 20 месяцев.



По протоколу, принятому в клубах премьер-лиги, теперь «Тоттенхэм» должен оштрафовать его на двухнедельную зарплату.