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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» оштрафует Льориса на 300 тысяч фунтов за вождение в пьяном виде

Голкипер «Сперс» Уго Льорис лишится двухнедельной зарплаты — 300 тысяч фунтов — за вождение в нетрезвом виде. Француз уже признал свою вину.

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Источник: AP 2018

При этом «Тоттенхэм» оставит Льориса капитаном команды.

В суде стали известны подробности произошедшего с вратарем «Сперс». Льорис был арестован ранним утром 20 августа после вечеринки в Мэйфэйре с Лораном Косьелни и Оливье Жиру. Голкипер проехал на красный свет и был задержан. В его «Порше» были следы рвоты.

Количество алкоголя в крови француза превышало допустимую норму в два раза. Суду сообщили, что он не мог стоять прямо, а его речь была несвязной.

Льорис уже оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишился прав на 20 месяцев.

По протоколу, принятому в клубах премьер-лиги, теперь «Тоттенхэм» должен оштрафовать его на двухнедельную зарплату.

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