«Тоттенхэм» оштрафует Льориса на 300 тысяч фунтов за вождение в пьяном виде
Голкипер «Сперс» Уго Льорис лишится двухнедельной зарплаты — 300 тысяч фунтов — за вождение в нетрезвом виде. Француз уже признал свою вину.
Голкипер «Сперс» Уго Льорис лишится двухнедельной зарплаты — 300 тысяч фунтов — за вождение в нетрезвом виде. Француз уже признал свою вину.
При этом «Тоттенхэм» оставит Льориса капитаном команды.
В суде стали известны подробности произошедшего с вратарем «Сперс». Льорис был арестован ранним утром 20 августа после вечеринки в Мэйфэйре с Лораном Косьелни и Оливье Жиру. Голкипер проехал на красный свет и был задержан. В его «Порше» были следы рвоты.
Количество алкоголя в крови француза превышало допустимую норму в два раза. Суду сообщили, что он не мог стоять прямо, а его речь была несвязной.
Льорис уже оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишился прав на 20 месяцев.
По протоколу, принятому в клубах