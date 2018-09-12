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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Проспект «Реала» Винисиус будет играть за молодежку только в домашних матчах

Мадридский «Реал» придумал план, как уберечь своего главного таланта в молодежной команде от лишнего риска в испанском футболе. Бразилец будет играть только в домашних матчах.

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Источник: Reuters

Недавно Винисиуса укусил в голову капитан дубля мадридского «Атлетико» Альберто Родригес Баро. После этого «Реал» решил не выпускать игрока, за которого заплатил 45 млн евро, в гостевых матчах.

Игру с «Адарве» в гостях Винисиус уже пропустил. На решение «Реала» повлияло также то, что этот матч проходил на поле с искусственным покрытием.

Мадридский клуб планирует чаще привлекать Винисиуса к тренировкам с основной командой. Во время перерыва на матчи сборных бразилец забил шикарный гол в ворота Кейлора Наваса.

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