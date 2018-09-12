Проспект «Реала» Винисиус будет играть за молодежку только в домашних матчах

Недавно Винисиуса укусил в голову капитан дубля мадридского «Атлетико» Альберто Родригес Баро. После этого «Реал» решил не выпускать игрока, за которого заплатил 45 млн евро, в гостевых матчах.



Игру с «Адарве» в гостях Винисиус уже пропустил. На решение «Реала» повлияло также то, что этот матч проходил на поле с искусственным покрытием.



Мадридский клуб планирует чаще привлекать Винисиуса к тренировкам с основной командой. Во время перерыва на матчи сборных бразилец забил шикарный гол в ворота Кейлора Наваса.