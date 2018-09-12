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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Хаджи закрутил мяч в ворота с углового (видео)

Янис Хаджи, сын легенды румынского футбола Георге Хаджи, отличился в матче за сборную Румынии U-21 против Боснии и Герцеговины.

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Источник: РИА "Новости"

19-летний полузащитник исполнил сухой лист: закрутил мяч в ворота с углового. Это был второй гол Румынии в матче, она победила 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Янис Хаджи играет за «Вииторул» и является капитаном команды. В 2016 году сын Хаджи перешел в «Фиорентину», но не заиграл там и вернулся в Румынию.

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