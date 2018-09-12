Сын Хаджи закрутил мяч в ворота с углового (видео)
Янис Хаджи, сын легенды румынского футбола Георге Хаджи, отличился в матче за сборную Румынии U-21 против Боснии и Герцеговины.
Янис Хаджи, сын легенды румынского футбола Георге Хаджи, отличился в матче за сборную Румынии U-21 против Боснии и Герцеговины.
19-летний полузащитник исполнил сухой лист: закрутил мяч в ворота с углового. Это был второй гол Румынии в матче, она победила 2:0.
Янис Хаджи играет за «Вииторул» и является капитаном команды. В 2016 году сын Хаджи перешел в «Фиорентину», но не заиграл там и вернулся в Румынию.