Сын Хаджи закрутил мяч в ворота с углового (видео)

19-летний полузащитник исполнил сухой лист: закрутил мяч в ворота с углового. Это был второй гол Румынии в матче, она победила 2:0.

Янис Хаджи играет за «Вииторул» и является капитаном команды. В 2016 году сын Хаджи перешел в «Фиорентину», но не заиграл там и вернулся в Румынию.