«Вест Хэм» приписал посещаемость на 12 тысяч, другие клубы АПЛ тоже завышают число зрителей

В прошлом сезоне средняя фактическая посещаемость 12 игр «Вест Хэма» на «Лондон Стэдиум» равнялась 42 779 человек. тогда как по данным «молотобойцев» она составляла 55 309 человек. В матче «Вест Хэм» — «Вест Бомвич» 2 января клуб из Лондона приписал 17 523 болельщика к тем, что находились на стадионе.



По данным манчестерской полиции по 12 домашним матчам «Манчестер Сити» посещаемость «Этихад Стэдиум» завышена на 7 482 человека.



«Саутгемптон» приписал к своей посещаемости — 4 246 человек, «Тоттенхэм» — 3 740, а «Челси» — 3 505.