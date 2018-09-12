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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» приписал посещаемость на 12 тысяч, другие клубы АПЛ тоже завышают число зрителей

Исследование BBC выявило, что клубы английской премьер-лиги занимаются приписками, рассказывая о посещаемости своих домашних матчей.

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Источник: AP 2018

В прошлом сезоне средняя фактическая посещаемость 12 игр «Вест Хэма» на «Лондон Стэдиум» равнялась 42 779 человек. тогда как по данным «молотобойцев» она составляла 55 309 человек. В матче «Вест Хэм» — «Вест Бомвич» 2 января клуб из Лондона приписал 17 523 болельщика к тем, что находились на стадионе.

По данным манчестерской полиции по 12 домашним матчам «Манчестер Сити» посещаемость «Этихад Стэдиум» завышена на 7 482 человека.

«Саутгемптон» приписал к своей посещаемости — 4 246 человек, «Тоттенхэм» — 3 740, а «Челси» — 3 505.

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