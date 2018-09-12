«Сандерленд» отчислил игрока, пропавшего на 72 дня в межсезонье

Джилобожи провалил фитнесс-тест, и «Сандерленд» расторг с ним контракт, рассчитанный до июля 2020 года.



«В июне 2018 года Джилободжи намекнул, что хочет покинуть клуб. Чтобы удовлетворить желание игрока, “Сандерленд” подписал с ним соглашение, что не будет в июле платить Джилободжи зарплату, пока тот будет искать новую команду.



В августе игрок должен был или перейти в новый клуб, или вернуться в расположение “Сандерленда” в форме. Вместо этого, он приехал в начале сентября и не прошел тест, который дается всем профессиональным футболистам, вернувшимся из отпуска», — говорится в заявлении «Сандерленда».