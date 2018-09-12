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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сандерленд» отчислил игрока, пропавшего на 72 дня в межсезонье

«Сандерленд» уволил сенегальского защитника Папи Джилободжи. 29-летний футболист с мая не появлялся в расположении клуба, пропустив 72 дня.

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Источник: РИА "Новости"

Джилобожи провалил фитнесс-тест, и «Сандерленд» расторг с ним контракт, рассчитанный до июля 2020 года.

«В июне 2018 года Джилободжи намекнул, что хочет покинуть клуб. Чтобы удовлетворить желание игрока, “Сандерленд” подписал с ним соглашение, что не будет в июле платить Джилободжи зарплату, пока тот будет искать новую команду.

В августе игрок должен был или перейти в новый клуб, или вернуться в расположение “Сандерленда” в форме. Вместо этого, он приехал в начале сентября и не прошел тест, который дается всем профессиональным футболистам, вернувшимся из отпуска», — говорится в заявлении «Сандерленда».

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