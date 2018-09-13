Симеоне: Сын никогда не будет играть в моей команде
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что не будет подписывать своего сына Джованни.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что не будет подписывать своего сына Джованни.
«У Джованни есть всё, но, к сожалению, в моей команде он никогда не будет играть. Конечно, никогда не говори никогда, но сложно, когда сын играет в твоей команде. Это сложно и для него.
Если он прибавит через 5−6 лет, тогда мы вернемся к этому разговору. Может, он перейдет в “Атлетико” когда меня здесь уже не будет», — рассказал Диего Симеоне.