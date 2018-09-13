Текущие события
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор2
Гватемала0
Футбол. Премьер-лига
14.09
Локомотив
Динамо
Футбол. Зарубежный
14.09
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
14.09
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
14.09
ПСЖ
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
14.09
Уэска
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Симеоне: Сын никогда не будет играть в моей команде

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что не будет подписывать своего сына Джованни.

Наверх
Источник: AP 2018

Симеоне-младший является восходящей звездой «Фиорентины», а недавно дебютировал за сборную Аргентины, забив гол в товарищеском матче с Гватемалой.

«У Джованни есть всё, но, к сожалению, в моей команде он никогда не будет играть. Конечно, никогда не говори никогда, но сложно, когда сын играет в твоей команде. Это сложно и для него.

Если он прибавит через 5−6 лет, тогда мы вернемся к этому разговору. Может, он перейдет в “Атлетико” когда меня здесь уже не будет», — рассказал Диего Симеоне.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри?
Шипулин: С некоторыми решениями СБР я не согласен
Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Изменения в правилах
ФИФА выступила против проведения игр Примеры в США
У российских баскетболистов сегодня важный отборочный матч ЧМ
Футболист сборной России пропустит две недели из-за травмы
Роналдо хочет арендовать игрока у мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь