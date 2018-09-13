Симеоне: Сын никогда не будет играть в моей команде

Симеоне-младший является восходящей звездой «Фиорентины», а недавно дебютировал за сборную Аргентины, забив гол в товарищеском матче с Гватемалой.



«У Джованни есть всё, но, к сожалению, в моей команде он никогда не будет играть. Конечно, никогда не говори никогда, но сложно, когда сын играет в твоей команде. Это сложно и для него.



Если он прибавит через 5−6 лет, тогда мы вернемся к этому разговору. Может, он перейдет в “Атлетико” когда меня здесь уже не будет», — рассказал Диего Симеоне.