Текущие события
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор2
Гватемала0
Футбол. Премьер-лига
14.09
Локомотив
Динамо
Футбол. Зарубежный
14.09
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
14.09
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
14.09
ПСЖ
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
14.09
Уэска
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
10Россия — Чехия. Главное о матче за 3 минуты
14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Гари Невилл: Если Погба хочет играть в другом клубе, «МЮ» будет в порядке без него

Эксперт Sky Sports Гари Невилл сообщил, что «Манчестер Юнайтед» немного потеряет, если расстанется с полузащитником Полем Погба.

Наверх
Источник: Reuters

Интерес к французу этим летом проявляла «Барселона», но он в итоге остался в «МЮ».

«Погба — талантливый игрок, но я хочу видеть больше постоянства в его игре, проявление лидерских качеств.

Как болельщик я считаю, что клуб важнее любого футболиста, мне не нужны люди, которые смотрят по сторонам.

Так что, Поль, если ты хочешь играть в другом клубе, давай так и сделаем, потому что “Манчестер Юнайтед” будет в порядке, не переживайте из-за этого», — заявил Невилл.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри?
СМИ: РФС и Черчесов хотят натурализовать еще одного игрока
Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Изменения в правилах
ФИФА выступила против проведения игр Примеры в США
У российских баскетболистов сегодня важный отборочный матч ЧМ
Футболист сборной России пропустит две недели из-за травмы
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч ЦСКА — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь