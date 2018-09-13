Гари Невилл: Если Погба хочет играть в другом клубе, «МЮ» будет в порядке без него
Эксперт Sky Sports Гари Невилл сообщил, что «Манчестер Юнайтед» немного потеряет, если расстанется с полузащитником Полем Погба.
Эксперт Sky Sports Гари Невилл сообщил, что «Манчестер Юнайтед» немного потеряет, если расстанется с полузащитником Полем Погба.
Интерес к французу этим летом проявляла «Барселона», но он в итоге остался в «МЮ».
«Погба — талантливый игрок, но я хочу видеть больше постоянства в его игре, проявление лидерских качеств.
Как болельщик я считаю, что клуб важнее любого футболиста, мне не нужны люди, которые смотрят по сторонам.
Так что, Поль, если ты хочешь играть в другом клубе, давай так и сделаем, потому что “Манчестер Юнайтед” будет в порядке, не переживайте