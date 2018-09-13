Amazon выпустит сериал о Марадоне в 2019 году
Компания Amazon Prime Video рассказала подробности о байопике про знаменитого футболиста Диего Марадону.
Компания Amazon Prime Video рассказала подробности о байопике про знаменитого футболиста Диего Марадону.
Сериал был снят в Аргентине, Уругвае, Испании, Италии и Мексике, в нем будет рассказано о жизни игрока в молодости в бедном квартале Вилья Фиорито в
По словам представителя Amazon, Марадона предоставил беспрецедентный доступ к информации о себе, это поможет больше рассказать о нем как о футболисте и как о человеке.
Известно, что Марадону в сериале сыграют три разных актера (в разные этапы его жизни).