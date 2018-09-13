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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Amazon выпустит сериал о Марадоне в 2019 году

Компания Amazon Prime Video рассказала подробности о байопике про знаменитого футболиста Диего Марадону.

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Источник: AP 2018

Сериал был снят в Аргентине, Уругвае, Испании, Италии и Мексике, в нем будет рассказано о жизни игрока в молодости в бедном квартале Вилья Фиорито в Буэнос-Айресе, его карьере в «Архентинос Хуниорс», «Севилье», «Барселоне» и «Наполи», с которым он выиграл два скудетто.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам представителя Amazon, Марадона предоставил беспрецедентный доступ к информации о себе, это поможет больше рассказать о нем как о футболисте и как о человеке.

Известно, что Марадону в сериале сыграют три разных актера (в разные этапы его жизни).

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