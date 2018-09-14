Рамос пожонглировал большим мячом
Капитан «Реала» Серхио Рамос показал своим подписчикам в соцсетях видео из тренажерного зала, где он набивает ногой большой мяч.
Капитан «Реала» Серхио Рамос показал своим подписчикам в соцсетях видео из тренажерного зала, где он набивает ногой большой мяч.
Испанский защитник успел почеканить мяч 15 раз левой ногой.
Рамос вернулся в расположение «Реала» после двух матчей в сборной. Испания обыграла в гостях Англию (2:1) и разгромила дома Хорватию (6:0) — один из голов хорватам забил Рамос.