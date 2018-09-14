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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос пожонглировал большим мячом

Капитан «Реала» Серхио Рамос показал своим подписчикам в соцсетях видео из тренажерного зала, где он набивает ногой большой мяч.

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Источник: AFP 2018

Испанский защитник успел почеканить мяч 15 раз левой ногой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рамос вернулся в расположение «Реала» после двух матчей в сборной. Испания обыграла в гостях Англию (2:1) и разгромила дома Хорватию (6:0) — один из голов хорватам забил Рамос.

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