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22:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мане: Родители считали, что футбол — это пустая трата времени

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал, что его родители хотели, чтобы он стал учителем, а не футболистом.

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Источник: AP 2018

«Я родился в деревне, из которой никто не становился футболистом в больших чемпионатах. Когда я был маленьким, мои родители считали, что футбол — это пустая трата времени, что я не добьюсь в нем успеха.

Я всегда говорил им: «Только попадание в футбол поможет мне улучшить вашу жизнь. И я считаю, что у меня есть шанс стать футболистом».

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Родители не были в этом так уверены, потому что от нас до столицы было далеко. Так что они никогда в это не верили — до того момента, как я подписал первый профессиональный контракт", — сообщил Мане.

Сенегалец подписал первый контракт с французским клубом «Метц», далее он играл в «РБ Зальцбург» и «Саутгемптоне», а потом перешел в «Ливерпуль».

«Я выкладывался по полной. В итоге наступил момент, когда у родителей не было выбора, так что они начали помогать мне, и все сработало. Сегодня они гордятся мной», — сказал Мане Bleacher Report.

В прошлом сезоне Мане стал частью одного из лучших атакующих трио в мировом футболе — вместе с Роберто Фирмино и Мохамедом Салахом. В этом сезоне сенегалец уже забил 4 гола в 4 матчах АПЛ.

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