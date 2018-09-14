Игрокам «РБ Лейпциг» выбирает штрафы Колесо фортуны
Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник придумал необычный способ наказания проштрафившихся футболистов.
Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник придумал необычный способ наказания проштрафившихся футболистов.
В клубе появилось Колесо фортуны с разными штрафами, в итоге игроку выпадает один из следующих секторов:
— работа в клубном магазине
— работа официантом в клубном кафе
— работа гидом по стадиону для туристов
— стрижка газона
— покупка подарков для работников клуба
— тренировка в балетной пачке.
Известно, что Рангник будет работать тренером «РБ Лейпциг» до конца сезона. Следующим летом его сменит Юлиан Нагельсманн.