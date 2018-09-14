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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрокам «РБ Лейпциг» выбирает штрафы Колесо фортуны

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник придумал необычный способ наказания проштрафившихся футболистов.

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Источник: Reuters

В клубе появилось Колесо фортуны с разными штрафами, в итоге игроку выпадает один из следующих секторов:

— работа в клубном магазине
— работа официантом в клубном кафе
— работа гидом по стадиону для туристов
— стрижка газона
— покупка подарков для работников клуба
— тренировка в балетной пачке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что Рангник будет работать тренером «РБ Лейпциг» до конца сезона. Следующим летом его сменит Юлиан Нагельсманн.

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