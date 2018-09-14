Игрокам «РБ Лейпциг» выбирает штрафы Колесо фортуны

В клубе появилось Колесо фортуны с разными штрафами, в итоге игроку выпадает один из следующих секторов:



— работа в клубном магазине

— работа официантом в клубном кафе

— работа гидом по стадиону для туристов

— стрижка газона

— покупка подарков для работников клуба

— тренировка в балетной пачке.