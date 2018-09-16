Игроки любительской команды пообещали сыграть пьяными в честь выхода на «Левски» в Кубке Болгарии
«Атлетик Куклен», любительская команда из второй лиги, в результате жеребьевки в 1/32 финала Кубка Болгарии сыграет с клубом из
«Атлетик Куклен», любительская команда из второй лиги, в результате жеребьевки в 1/32 финала Кубка Болгарии сыграет с клубом из
В честь такого события игроки «Куклена» пообещали выйти на поле пьяными — как и подобает деревенской команде.
«Да здравствует деревенский футбол! Мы все напьемся как следует перед игрой с «Левски», — говорится в заявлении «Куклена» на странице клуба в фейсбуке.
Матч «Атлетик Куклен» — «Левски» состоится 25 сентября.