Игроки любительской команды пообещали сыграть пьяными в честь выхода на «Левски» в Кубке Болгарии

В честь такого события игроки «Куклена» пообещали выйти на поле пьяными — как и подобает деревенской команде.



«Да здравствует деревенский футбол! Мы все напьемся как следует перед игрой с «Левски», — говорится в заявлении «Куклена» на странице клуба в фейсбуке.