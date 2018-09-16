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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки любительской команды пообещали сыграть пьяными в честь выхода на «Левски» в Кубке Болгарии

«Атлетик Куклен», любительская команда из второй лиги, в результате жеребьевки в 1/32 финала Кубка Болгарии сыграет с клубом из топ-дивизиона — «Левски» София.

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Источник: РИА "Новости"

В честь такого события игроки «Куклена» пообещали выйти на поле пьяными — как и подобает деревенской команде.

«Да здравствует деревенский футбол! Мы все напьемся как следует перед игрой с «Левски», — говорится в заявлении «Куклена» на странице клуба в фейсбуке.

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Матч «Атлетик Куклен» — «Левски» состоится 25 сентября.

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