Моуринью зачитал журналистам статистику Рэшфорда — в ответ на жалобы, что футболист мало играет

Во время международного перерыва Рэшфорд выходил в основе сборной Англии и забил по голу Испании и Швейцарии. В этом сезоне у него лишь один выход в старте за «МЮ».



Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ранее предположил, что Рэшфорду, возможно, нужно сменить клуб, чтобы чаще выходить на поле. В ответ на это Моуринью пришел на пресс-конференцию с листком бумаги и зачитал журналистам статистику игрока.



«В сезоне-2016/17 Маркус Рэшфорд сыграл в 32 матчах АПЛ, 11 матчах Лиги Европы, включая финал, 3 матчах Кубка Англии, 6 матчах Кубка лиги, включая финал. Плюс Суперкубок Англии. Всего — 53 матча.



Если вы хотите посмотреть на его игровое время, то Рэшфорд провел на поле 3068 минут. Если хотите посмотреть, сколько это будет матчей по 90 минут, то это 34,2 полных матча.



В сезоне-2017/18 Рэшфорд провел 35 матчей в АПЛ, 8 в Лиге чемпионов, 5 в Кубке Англии, включая финал, 3 в Кубке лиги и Суперкубок УЕФА. Это 52 матча и 2676 минут. Если разделите это время на 90 минут, то получите 29,7 полных матчей.



Так что при мне за два сезона Рэшфорд сыграл 105 матчей, 5744 минуты, 63,7 полных матчей. В том числе он играл в 5 финалах. Так что люди, которые говорят об игровом времени Маркуса, заблуждаются.



Рэшфорд — это не Доминик Соланке, не Рубен Лофтус-Чик, не Доминик Калверт-Льюин. Это игрок “Манчестер Юнайтед” с большим количеством матчей и невероятным игровым временем на самом высоком уровне.



Так что, болельщики “Манчестер Юнайтед” (тут я обращаюсь к вам и только к вам), вот что мы делаем с Маркусом Рэшфордом, Люком Шоу, Джесси Лингардом и Скоттом Мактоминэем.



СМИ — важный фактор, я считаю, болельщикам “МЮ” важно знать правду», — заявил Моуринью.



Всего Рэшфорд сыграл 126 матчей за «МЮ», в которых забил 32 гола.