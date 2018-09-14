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17:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Эксперты с ТВ сыграют 120 минут». Клопп дает установку бывшим игрокам «Ливерпуля»

«Ливерпуль» выложил видео с предматчевой установки Юргена Клоппа в благотворительном матче. 8 сентября на «Селтик Парке» сыграли команда Джеймса Милнера и команда Стилияна Петрова.

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Источник: Reuters

Клопп был тренером команды Милнера, соперников тренировал его предшественник в «Ливерпуле» Брендан Роджерс.

За команду Милнера играли многие бывшие футболисты «Ливерпуля», включая Дирка Кюйта и Джейми Реднаппа. За команду Петрова на поле выходили Хенрик Ларссон, Христо Стоичков и Робби Кин.

Деньги, вырученные от продажи билетов на матч, переведут в фонды Джеймса Милнера, Стилияна Петрова и «Селтика», они будут направлены на помощь больным раком.

«Некоторых из вас я знаю, особенно экспертов с ТВ. Поэтому сегодня вы сыграете 120 минут (смеется).

Кто-то написал, что Эмил Хески в старте. Он еще не приехал. Прежде чем начнем его ругать, давайте удостоверимся, что с ним все в порядке.

Вы сами решайте, кто сколько будет играть, мне все равно. Если после 10, 15 или 20 минут вы почувствуете, что уже не в лучшей форме, знайте, что мы это видели на 5 минут раньше.

Вам не нужно беспокоиться, я видел, кто в той команде. Стоичков — сколько ему лет? Он, кажется, мой ровесник или даже старше!?» — сказал Клопп на предматчевом собрании.

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