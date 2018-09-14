«Эксперты с ТВ сыграют 120 минут». Клопп дает установку бывшим игрокам «Ливерпуля»

Клопп был тренером команды Милнера, соперников тренировал его предшественник в «Ливерпуле» Брендан Роджерс.



За команду Милнера играли многие бывшие футболисты «Ливерпуля», включая Дирка Кюйта и Джейми Реднаппа. За команду Петрова на поле выходили Хенрик Ларссон, Христо Стоичков и Робби Кин.



Деньги, вырученные от продажи билетов на матч, переведут в фонды Джеймса Милнера, Стилияна Петрова и «Селтика», они будут направлены на помощь больным раком.



«Некоторых из вас я знаю, особенно экспертов с ТВ. Поэтому сегодня вы сыграете 120 минут (смеется).



Кто-то написал, что Эмил Хески в старте. Он еще не приехал. Прежде чем начнем его ругать, давайте удостоверимся, что с ним все в порядке.



Вы сами решайте, кто сколько будет играть, мне все равно. Если после 10, 15 или 20 минут вы почувствуете, что уже не в лучшей форме, знайте, что мы это видели на 5 минут раньше.



Вам не нужно беспокоиться, я видел, кто в той команде. Стоичков — сколько ему лет? Он, кажется, мой ровесник или даже старше!?» — сказал Клопп на предматчевом собрании.