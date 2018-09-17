Вертонген ткнул пальцем в глаз Фирмино

Во втором тайме в борьбе за мяч Вертонген попал пальцем в глаз Фирмино. Бразильцу сначала оказывали помощь на поле, а затем увели сразу в раздевалку. Вместо Фирмино Клопп выпустил Джордана Хендерсона.