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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Вертонген ткнул пальцем в глаз Фирмино

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген едва не нанес травму форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

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Источник: Reuters

Во втором тайме в борьбе за мяч Вертонген попал пальцем в глаз Фирмино. Бразильцу сначала оказывали помощь на поле, а затем увели сразу в раздевалку. Вместо Фирмино Клопп выпустил Джордана Хендерсона.

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После матча Фирмино сообщил, что с ним все в порядке: форвард прошел обследование в лондонской глазной клинике.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» одержал 5-ю победу подряд в чемпионате и лидирует вместе с «Челси».

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