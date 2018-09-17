Вертонген ткнул пальцем в глаз Фирмино
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген едва не нанес травму форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген едва не нанес травму форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Во втором тайме в борьбе за мяч Вертонген попал пальцем в глаз Фирмино. Бразильцу сначала оказывали помощь на поле, а затем увели сразу в раздевалку. Вместо Фирмино Клопп выпустил Джордана Хендерсона.
После матча Фирмино сообщил, что с ним все в порядке: форвард прошел обследование в лондонской глазной клинике.
«Ливерпуль» одержал 5-ю победу подряд в чемпионате и лидирует вместе с «Челси».