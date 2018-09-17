Футбольный болельщик в мечети пригласил Канте в гости. И тот пришел
Полузащитник «Челси» Нголо Канте провел необычный вечер для современного футболиста.
Полузащитник «Челси» Нголо Канте провел необычный вечер для современного футболиста.
После матча с «Кардифф Сити» (4:1) в Лондоне француз опоздал на поезд «Евростар» до Парижа и нашел в интернете ближайшую мечеть. Там Канте узнали, и один из болельщиков пригласил его к себе на ужин.
В итоге Канте угостили рисом с карри, посмотрели с ним обзор тура Match of the Day и поиграли в FIFA.