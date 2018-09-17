Сарри: Азар — лучший футболист в Европе

В этом сезоне на счету Азара 5 голов и 2 передачи в 5 играх.



«Я думал, что Азар — один из лучших игроков в Европе, но теперь я изменил свое мнение: он лучший.



Считаю, Эден может еще прибавить. Он может тратить меньше энергии, когда до ворот соперника 50−60 метров.



Когда мяч находится на нашей половине и Азар касается мяча 5−6 раз, это говорит о том, что тратит много энергии. Он может сохранить ее для действий, когда до ворот соперника будет 25 метров.



Азар может забивать 30−35 голов», — заявил Сарри.