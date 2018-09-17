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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Сарри: Азар — лучший футболист в Европе

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил лидера команды Эдена Азара. Бельгиец забил три гола в матче с «Кардифф Сити».

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Источник: Reuters

В этом сезоне на счету Азара 5 голов и 2 передачи в 5 играх.

«Я думал, что Азар — один из лучших игроков в Европе, но теперь я изменил свое мнение: он лучший.

Считаю, Эден может еще прибавить. Он может тратить меньше энергии, когда до ворот соперника 50−60 метров.

Когда мяч находится на нашей половине и Азар касается мяча 5−6 раз, это говорит о том, что тратит много энергии. Он может сохранить ее для действий, когда до ворот соперника будет 25 метров.

Азар может забивать 30−35 голов», — заявил Сарри.

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