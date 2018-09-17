В Бразилии игрокам пришлось толкать машину «Скорой помощи» на поле
Курьезный случай произошел в матче чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Фламенго».
Курьезный случай произошел в матче чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Фламенго».
Во время игры футболист хозяев Бруно Силва получил травму, его погрузили в машину «Скорой помощи», но та не завелась.
Игрокам обеих команд пришлось толкать машину, пока двигатель не завелся.
Силва на следующий день вернулся в расположение команды, тесты показали, что он в хорошем состоянии.
Матч «Васко да Гама» — «Фламенго’завершился вничью — 1:1.