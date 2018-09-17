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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии игрокам пришлось толкать машину «Скорой помощи» на поле

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Бразилии «Васко да Гама» — «Фламенго».

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Источник: РИА "Новости"

Во время игры футболист хозяев Бруно Силва получил травму, его погрузили в машину «Скорой помощи», но та не завелась.

Игрокам обеих команд пришлось толкать машину, пока двигатель не завелся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Силва на следующий день вернулся в расположение команды, тесты показали, что он в хорошем состоянии.

Матч «Васко да Гама» — «Фламенго’завершился вничью — 1:1.

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