Алдервейрелд сыграл с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»

По информации корреспондента Football.london Аласдера Голда, бельгийцу выдавали правильную футболку перед началом первого и второго таймов, но каждый раз Алдервейрелд оказывался на поле в майке без эмблемы «Сперс».

Летом были слухи, что Алдервейрелд хочет сменить клуб, но в итоге защитник остался в «Тоттенхэме». Но что значит его игра в необычной футболке, осталось непонятным.