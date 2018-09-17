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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Алдервейрелд сыграл с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд отыграл весь матч премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2) в форме без привычной эмблемы клуба.

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Источник: Reuters

По информации корреспондента Football.london Аласдера Голда, бельгийцу выдавали правильную футболку перед началом первого и второго таймов, но каждый раз Алдервейрелд оказывался на поле в майке без эмблемы «Сперс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Летом были слухи, что Алдервейрелд хочет сменить клуб, но в итоге защитник остался в «Тоттенхэме». Но что значит его игра в необычной футболке, осталось непонятным.

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