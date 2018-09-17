Алдервейрелд сыграл с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд отыграл весь матч
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд отыграл весь матч
По информации корреспондента Football.london Аласдера Голда, бельгийцу выдавали правильную футболку перед началом первого и второго таймов, но каждый раз Алдервейрелд оказывался на поле в майке без эмблемы «Сперс».
Летом были слухи, что Алдервейрелд хочет сменить клуб, но в итоге защитник остался в «Тоттенхэме». Но что значит его игра в необычной футболке, осталось непонятным.