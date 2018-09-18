Сколари провел экскурсию по «Палмейрасу» для 11-летнего слепого болельщика
Главный тренер «Палмейраса» Луис Фелипе Сколари познакомил слепого болельщика со всеми игроками команды.
Главный тренер «Палмейраса» Луис Фелипе Сколари познакомил слепого болельщика со всеми игроками команды.
Главный тренер «Палмейраса» Луис Фелипе Сколари познакомил слепого болельщика со всеми игроками команды.
Все началось 9 сентября. Во время матча «Палмейрас» — «Коринтианс» камера показала двух людей на трибуне: мама рассказывала слепому сыну, что происходит на поле.
11-летний Николлас с рождения был слепым на 90%. Его мама Сильвия водит его на матчи «Палмейраса», когда может — на трибунах ее сын чувствует себя счастливее всего.
«Палмейрас» пригласил Сильвию и Николласа на экскурсию в академию команды. Там мальчик познакомился со Сколари и всеми игроками любимого клуба.