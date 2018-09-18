Сколари провел экскурсию по «Палмейрасу» для 11-летнего слепого болельщика

Главный тренер «Палмейраса» Луис Фелипе Сколари познакомил слепого болельщика со всеми игроками команды.



Все началось 9 сентября. Во время матча «Палмейрас» — «Коринтианс» камера показала двух людей на трибуне: мама рассказывала слепому сыну, что происходит на поле.



11-летний Николлас с рождения был слепым на 90%. Его мама Сильвия водит его на матчи «Палмейраса», когда может — на трибунах ее сын чувствует себя счастливее всего.