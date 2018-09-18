Роналду сфотографировался с первой копией игры FIFA19
Компания EA Sports прислала форварду «Ювентуса» первую копию FIFA19 для PlayStation 4. Для всех остальных игра поступит в продажу через полторы недели — 28 сентября.
Компания EA Sports прислала форварду «Ювентуса» первую копию FIFA19 для PlayStation 4. Для всех остальных игра поступит в продажу через полторы недели — 28 сентября.
Португалец сфотографировался с копией игры и своим 8-летним сыном
В воскресенье Роналду забил первые голы за «Ювентус, сделав дубль в матче с «Сассуоло».