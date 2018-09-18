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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду сфотографировался с первой копией игры FIFA19

Компания EA Sports прислала форварду «Ювентуса» первую копию FIFA19 для PlayStation 4. Для всех остальных игра поступит в продажу через полторы недели — 28 сентября.

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Источник: Reuters

Португалец сфотографировался с копией игры и своим 8-летним сыном Криштиану-младшим. На обложке FIFA19 изображен Роналду-старший.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье Роналду забил первые голы за «Ювентус, сделав дубль в матче с «Сассуоло».

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