Три новичка «Реала» стоимостью 97 млн евро не сыграли ни минуты в этом сезоне
«Реал» не спешит задействовать футболистов, купленных этим летом. Из 4 новичков за первую команду сыграл только вратарь Тибо Куртуа.
«Реал» не спешит задействовать футболистов, купленных этим летом. Из 4 новичков за первую команду сыграл только вратарь Тибо Куртуа.
Трое остальных игроков общей стоимостью 97 млн евро еще не были задействованы в 5 официальных матчах сезона. Это 18-летний форвард Винисиус Жуниор (45 млн евро), 25-летний форвард Мариано (22 млн) и защитник Альваро Ориосола (30 млн).
Мариано считался заменой для Карима Бензема, на позиции Ориосолы в «Реале» играет Дани Карвахаль, а Винисиус пока играет за молодежную команду и уже забивает за нее голы.