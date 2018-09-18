Менди пригласил обычных болельщиков «Сити» в клубную ложу во время матча АПЛ
Болельщик «Манчестер Сити» Бен Килти надолго запомнит поход на матч английской
Болельщик «Манчестер Сити» Бен Килти надолго запомнит поход на матч английской
Килти перед игрой попросил французского защитника Бенжамена Менди сфотографироваться с его 3-летним сыном. В ответ игрок пригласил молодого отца вместе с ребенком в клубную ложу Tunnel Club, чтобы посмотреть там весь матч.
«Он сказал: «Вы двое можете пойти со мной», — вспоминает 27-летний Килти. «Обычно я до стартового свистка не иду на трибуну, потому что сыну быстро там становится скучно. Мы проходили главный вход, и там я встретил Менди. Это мой любимый игрок, у него такое же имя, как у меня».
Ранее Менди за пропуск этого матча извинился перед игроками в фэнтэзи футбол, которые взяли его в свои команды.
«Ман Сити» разгромил «Фулхэм» — 3:0.