Менди пригласил обычных болельщиков «Сити» в клубную ложу во время матча АПЛ

Килти перед игрой попросил французского защитника Бенжамена Менди сфотографироваться с его 3-летним сыном. В ответ игрок пригласил молодого отца вместе с ребенком в клубную ложу Tunnel Club, чтобы посмотреть там весь матч.



«Он сказал: «Вы двое можете пойти со мной», — вспоминает 27-летний Килти. «Обычно я до стартового свистка не иду на трибуну, потому что сыну быстро там становится скучно. Мы проходили главный вход, и там я встретил Менди. Это мой любимый игрок, у него такое же имя, как у меня».