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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Менди пригласил обычных болельщиков «Сити» в клубную ложу во время матча АПЛ

Болельщик «Манчестер Сити» Бен Килти надолго запомнит поход на матч английской премьер-лиги с «Фулхэмом».

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Источник: AP 2018

Килти перед игрой попросил французского защитника Бенжамена Менди сфотографироваться с его 3-летним сыном. В ответ игрок пригласил молодого отца вместе с ребенком в клубную ложу Tunnel Club, чтобы посмотреть там весь матч.

«Он сказал: «Вы двое можете пойти со мной», — вспоминает 27-летний Килти. «Обычно я до стартового свистка не иду на трибуну, потому что сыну быстро там становится скучно. Мы проходили главный вход, и там я встретил Менди. Это мой любимый игрок, у него такое же имя, как у меня».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Менди за пропуск этого матча извинился перед игроками в фэнтэзи футбол, которые взяли его в свои команды.

«Ман Сити» разгромил «Фулхэм» — 3:0.

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