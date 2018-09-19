Революция в «Барселоне»: в новой форме вместо полос будут «шашечки»
«Барселона» одобрила революционный дизайн Nike для новой формы в сезоне-2019/20, утверждает Sport.es.
«Барселона» одобрила революционный дизайн Nike для новой формы в сезоне-2019/20, утверждает Sport.es.
Теперь на футболке не будет традиционных вертикальных полос. Не будет на ней и горизонтальных полос (как несколько лет назад) — их заменят «шашечки». Впервые в истории «Барселоны» на майке футболистов не будет полос.
При этом цвета футболки останутся традиционными.