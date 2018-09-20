«Каждая борьба за мяч — это жизнь». Марадона обратился к игрокам перед первым матчем в «Дорадос»

«Дорадос» встречался с «Кафеталерос» и разгромил соперника — 4:1. Вот что сказал игрокам Марадона перед матчем.



«Я увидел парней, которые хотят работать, хотят прогрессировать. Я вижу это в ваших глазах, в ваших лицах. Вижу, что вы этого хотите, и меня это радует.



До этого мы не были знакомы, за неделю нам надо было сплотиться, и это нам удалось.



Ни у кого здесь нет гарантированного места в составе. Каждая борьба за мяч — это жизнь. После матча мы можем посмотреть на видео, кто не пошел за мячом — а его надо забирать», — заявил Марадона.