«Эдгард Давидс вернулся». Фирмино вышел в очках на тренировку
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино начал тренироваться в специальных очках после травмы глаза, полученной во встрече с «Тоттенхэмом».
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино начал тренироваться в специальных очках после травмы глаза, полученной во встрече с «Тоттенхэмом».
Бразилец, несмотря на повреждение, сыграл 20 минут во втором тайме с «ПСЖ» и забил победный гол, а теперь занимается в общей группе футболистов «Ливерпуля».
«Эдгард Давидс вернулся», — пошутил главный тренер Юрген Клопп, увидев Фирмино в очках.