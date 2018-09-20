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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Эдгард Давидс вернулся». Фирмино вышел в очках на тренировку

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино начал тренироваться в специальных очках после травмы глаза, полученной во встрече с «Тоттенхэмом».

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Источник: Reuters

Бразилец, несмотря на повреждение, сыграл 20 минут во втором тайме с «ПСЖ» и забил победный гол, а теперь занимается в общей группе футболистов «Ливерпуля».

«Эдгард Давидс вернулся», — пошутил главный тренер Юрген Клопп, увидев Фирмино в очках.

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