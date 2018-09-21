Сын Тотти сыграл в духе фэйр-плей в матче детских команд
Кристиан Тотти, 12-летний сын легенды «Ромы» Франческо Тотти, заслужил похвалу от тренера за поступок во время матча детских команд.
Кристиан Тотти, 12-летний сын легенды «Ромы» Франческо Тотти, заслужил похвалу от тренера за поступок во время матча детских команд.
На турнире Madrid Football Cup для лучших команд Европы среди детей до 14 лет Кристиан играл за «Рому». В матче с True North Soccer
— Для меня это было важнее, чем забить гол.
— Что он сказал тебе в ответ?
— Ничего особенного, он сказал окей, — ответил
После матча сына Тотти похвалил тренер его команды: «Кристиан, ты поступил хорошо, это пример всем футболистам».