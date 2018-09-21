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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Тотти сыграл в духе фэйр-плей в матче детских команд

Кристиан Тотти, 12-летний сын легенды «Ромы» Франческо Тотти, заслужил похвалу от тренера за поступок во время матча детских команд.

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Источник: РИА "Новости"

На турнире Madrid Football Cup для лучших команд Европы среди детей до 14 лет Кристиан играл за «Рому». В матче с True North Soccer Тотти-младший обводил голкипера, и тот врезался головой в ноги итальянскому игроку. Несмотря на пустые ворота, Кристиан не стал забивать гол, а подошел к вратарю, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.

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— Для меня это было важнее, чем забить гол.

— Что он сказал тебе в ответ?

— Ничего особенного, он сказал окей, — ответил Тотти-младший на английском.

После матча сына Тотти похвалил тренер его команды: «Кристиан, ты поступил хорошо, это пример всем футболистам».

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