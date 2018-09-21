Сын Тотти сыграл в духе фэйр-плей в матче детских команд

На турнире Madrid Football Cup для лучших команд Европы среди детей до 14 лет Кристиан играл за «Рому». В матче с True North Soccer Тотти-младший обводил голкипера, и тот врезался головой в ноги итальянскому игроку. Несмотря на пустые ворота, Кристиан не стал забивать гол, а подошел к вратарю, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.